Piala AFF 2026: John Herdman Tidak Takut Lawan Vietnam

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tidak gentar menghadapi persaingan Piala AFF 2026.

John Herdman juga mengaku tidak takut ketika harus melawan Vietnam.

“Kami sangat tertarik. Ini akan menjadi lawan yang bagus untuk menguji kemampuan tim,” kata John Herdman di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (10/7).

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John Herdman menjelaskan Vietnam sudah memulai persiapan sejak 22 Juni 2026.

Menurut John Herdman, Vietnam akan menjadi lawan paling sulit.

“Mereka sudah bersama lama, punya pelatih yang juga lama,” kata John Herdman.

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John Herdman juga menyoroti kekuatan Timnas Vietnam.

“Mereka tahu bagaimana untuk menang,” imbuh John Herdman.