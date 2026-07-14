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JPNN.com Jakarta Olahraga Lepas Ryo Matsumura, Persija Jakarta Ucapkan Terima Kasih

Lepas Ryo Matsumura, Persija Jakarta Ucapkan Terima Kasih

Selasa, 14 Juli 2026 – 18:00 WIB
Lepas Ryo Matsumura, Persija Jakarta Ucapkan Terima Kasih - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Pesepak bola Persija Jakarta Ryo Matsumura (kiri) dihadang pesepak bola Persita Mario Jardel pada pertandingan Liga 1 di Jakarta International Stadium, Jakarta, Minggu (19/1/2025). Persija Jakarta menang atas Persita dengan skor 2-0. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta dan gelandang Ryo Matsumura berpisah menjelang Super League 2026/2027.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca berterima kasih atas dedikasi Ryo Matsumura.

Menurut dia, Ryo Matsumura sudah menunjukkan profesionalisme selama membela Persija.

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"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ryo Matsumura atas dedikasi, kerja keras, dan profesionalismenya selama membela Persija,” kata Prapanca, Minggu (12/7).

Prapanca menjelaskan Ryo Matsumura sudah memberikan kontribusi yang berarti bagi tim dan menjadi bagian dari perjalanan Persija dalam dua musim terakhir.

"Meski kebersamaan ini harus berakhir, kami semua tetap saling menghormati,” kata Prapanca.

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Dia menjelaskan keputusan ini merupakan bagian dari dinamika sepak bola profesional. 

Kami mendoakan yang terbaik untuk karier Ryo selanjutnya,” kata dia.

Persija Jakarta dan gelandang Ryo Matsumura berpisah menjelang Super League 2026/2027.
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TAGS   Persija Jakarta super league ryo matsumura bhayangkara fc

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