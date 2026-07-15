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JPNN.com Jakarta Olahraga Prabowo Keluhkan Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir Anggap Bentuk Perhatian

Prabowo Keluhkan Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir Anggap Bentuk Perhatian

Rabu, 15 Juli 2026 – 18:00 WIB
Prabowo Keluhkan Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir Anggap Bentuk Perhatian - JPNN.com Jakarta
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga Suyadi Prawiro (kiri) dan Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Teuku Arlan Perkasa Lukman (kanan) memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (10/7/2026). Foto: ANTARA/Aloysius Lewokeda

jakarta.jpnn.com - Menpora Erick Thohir buka suara setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026.

Erick Thohir menilai pernyataan Prabowo sebagai bentuk perhatian Kepala Negara atas perkembangan olahraga tanah air.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) secara simbolik pasti maksud dan tujuannya tidak hanya sepak bola, tetapi seluruh olahraga yang memberikan kontribusi yang luar biasa untuk citra dan kehormatan bangsa," kata Erick Thohir, Jumat (10/7).

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Menurut Erick, pernyataan Prabowo menunjukkan bahwa dirinya sangat memahami peranan olahraga dalam rangka mengangkat kehormatan bangsa di pentas dunia.

Erick mengatakan, Prabowo juga sangat memahami pentingnya pemusatan latihan nasional (pelatnas) jangka panjang.

Tujuannya ialah untuk mempersiapkan para atlet agar bisa berprestasi di panggung internasional.

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"Intinya tidak ada program keolahragaan jangka pendek. Itu kan kira-kira yang beliau (Presiden Prabowo Subiantio) sampaikan,” kata Erick.

Dia menambahkan pihaknya terus mendorong pelatnas jangka panjang.

Menpora Erick Thohir buka suara setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026.
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TAGS   timnas indonesia prabowo subianto erick thohir menpora

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