Prabowo Keluhkan Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir Anggap Bentuk Perhatian

jakarta.jpnn.com - Menpora Erick Thohir buka suara setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan Timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia 2026.

Erick Thohir menilai pernyataan Prabowo sebagai bentuk perhatian Kepala Negara atas perkembangan olahraga tanah air.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) secara simbolik pasti maksud dan tujuannya tidak hanya sepak bola, tetapi seluruh olahraga yang memberikan kontribusi yang luar biasa untuk citra dan kehormatan bangsa," kata Erick Thohir, Jumat (10/7).

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Menurut Erick, pernyataan Prabowo menunjukkan bahwa dirinya sangat memahami peranan olahraga dalam rangka mengangkat kehormatan bangsa di pentas dunia.

Erick mengatakan, Prabowo juga sangat memahami pentingnya pemusatan latihan nasional (pelatnas) jangka panjang.

Tujuannya ialah untuk mempersiapkan para atlet agar bisa berprestasi di panggung internasional.

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"Intinya tidak ada program keolahragaan jangka pendek. Itu kan kira-kira yang beliau (Presiden Prabowo Subiantio) sampaikan,” kata Erick.

Dia menambahkan pihaknya terus mendorong pelatnas jangka panjang.