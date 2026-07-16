Gabung Persija Jakarta, Radovan Pankov Janji Bantu Raih Juara

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta menggaet bek Polandia Radovan Pankov untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Kedatangan Radovan Pankov membuat lini belakang Persija makin komplet.

Sebelumnya, Persija Jakarta sudah mendatangkan Denis Kolinger dari Kroasia.

“Radovan memiliki kualitas, pengalaman, karakter, dan mentalitas yang kami butuhkan untuk memperkuat pertahanan,” ujar Presiden Persija Mohamad Prapanca, Selasa (14/7).

Mohamad Prapanca menjelaskan Radovan Pankov mempunyai pengalaman sangat panjang.

“Perjalanannya di sejumlah kompetisi Eropa menunjukkan dirinya terbiasa menghadapi tekanan serta pertandingan dengan level persaingan yang tinggi,” ujar Prapanca.

Sementara itu, Radovan Pankov mengaku antusias bergabung dengan Persija.

“Bergabung dengan Persija adalah tantangan baru yang sangat menarik bagi saya,” kata Radovan Pankov.