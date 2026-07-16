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JPNN.com Jakarta Olahraga Gabung Persija Jakarta, Radovan Pankov Janji Bantu Raih Juara

Gabung Persija Jakarta, Radovan Pankov Janji Bantu Raih Juara

Kamis, 16 Juli 2026 – 18:00 WIB
Gabung Persija Jakarta, Radovan Pankov Janji Bantu Raih Juara - JPNN.com Jakarta
Persija Jakarta mendatangkan bek tengah klub Polandia Legia Warszawa, Radovan Pankov, untuk memperkuat lini belakang mereka dalam dua musim ke depan. Foto: Persija Jakarta

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta menggaet bek Polandia Radovan Pankov untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Kedatangan Radovan Pankov membuat lini belakang Persija makin komplet.

Sebelumnya, Persija Jakarta sudah mendatangkan Denis Kolinger dari Kroasia.

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“Radovan memiliki kualitas, pengalaman, karakter, dan mentalitas yang kami butuhkan untuk memperkuat pertahanan,” ujar Presiden Persija Mohamad Prapanca, Selasa (14/7).

Mohamad Prapanca menjelaskan Radovan Pankov mempunyai pengalaman sangat panjang.

“Perjalanannya di sejumlah kompetisi Eropa menunjukkan dirinya terbiasa menghadapi tekanan serta pertandingan dengan level persaingan yang tinggi,” ujar Prapanca.

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Sementara itu, Radovan Pankov mengaku antusias bergabung dengan Persija.

“Bergabung dengan Persija adalah tantangan baru yang sangat menarik bagi saya,” kata Radovan Pankov.

Persija Jakarta menggaet bek Polandia Radovan Pankov untuk menghadapi Super League 2026/2027.
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TAGS   Persija Jakarta radovan pankov super league pemain persija

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