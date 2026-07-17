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JPNN.com Jakarta Olahraga Kyohei Yoshino Gabung Persija Jakarta, Sadar Tekanan The Jakmania

Kyohei Yoshino Gabung Persija Jakarta, Sadar Tekanan The Jakmania

Jumat, 17 Juli 2026 – 18:00 WIB
Kyohei Yoshino Gabung Persija Jakarta, Sadar Tekanan The Jakmania - JPNN.com Jakarta
Klub BRI Super League Persija Jakarta resmi memperkenalkan gelandang Kyohei Yoshino sebagai rekrutan anyar. Foto: HO-Persija Jakarta

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta memperkuat lini tengah dengan mendatangkan gelandang Kyohei Yoshino untuk mengarungi Super League 2026/2027.

Persija mengikat mantan pemain Cerezo Ozaka itu dengan kontrak dua tahun.

Kyohei Yoshino menjadi pemain asing keempat yang didatangkan Persija Jakarta pada bursa transfer kali ini.

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Sebelumnya, Persija mengamankan Radovan Pankov, Denis Kolinger, dan Kerim Memija.

Kyohei Yoshino merasa sangat antusias bergabung dengan Persija Jakarta.

"Saya sangat senang dan bangga bisa bergabung dengan Persija,” kata Kyohei Yoshino, Selasa (14/7).

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Dia pun memahami besarnya ekspektasi yang menyertai langkahnya bergabung dengan salah satu klub terbesar di Indonesia itu.

“Saya mengetahui bahwa Persija adalah klub besar dengan suporter yang sangat luar biasa,” kata Kyohei Yoshino.

Persija Jakarta memperkuat lini tengah dengan mendatangkan gelandang Kyohei Yoshino untuk mengarungi Super League 2026/2027.
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TAGS   Persija Jakarta super league kyohei yoshino pemain persija

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