Bertahan di Persija Jakarta, Fabio Calonego Ingin Beri Gelar Juara

jakarta.jpnn.com - Kerja sama Fabio Calonego dengan Persija Jakarta terus berlajut.

Persija Jakarta memberikan kontrak baru berdurasi dua musim kepada Fabio Calonego.

Calonego mengaku termotivasi untuk melanjutkan perjalanan bersama Persija Jakarta.

"Sejak awal, saya dan keluarga merasa Jakarta sudah seperti rumah,” kata Fabio Calonego, Kamis (16/7).

Fabio Calonego mengatakan hal itu menjadi alasannya bertahan di Persija.

Fabio Calonego pun bertekad memberikan kejayaan kepada Persija Jakarta.

“Saya ingin membantu Persija meraih trofi, kembali bersaing di kompetisi Asia, serta membalas kepercayaan yang telah diberikan klub dan Jakmania," ungkap Calonego.

Sementara itu, Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca mengatakan keputusan mempertahankan Fábio merupakan bagian dari upaya klub menjaga fondasi tim.