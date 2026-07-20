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Bertahan di Persija Jakarta, Fabio Calonego Ingin Beri Gelar Juara

Senin, 20 Juli 2026 – 18:00 WIB
Bertahan di Persija Jakarta, Fabio Calonego Ingin Beri Gelar Juara - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Persija Jakarta Fabio Da Silva Calonego (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Persik Kediri Telmo Ferreira Castanheira (kanan) pada pertandingan BRI Super League di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Foto: Prasetia Fauzani/Antara

jakarta.jpnn.com - Kerja sama Fabio Calonego dengan Persija Jakarta terus berlajut.

Persija Jakarta memberikan kontrak baru berdurasi dua musim kepada Fabio Calonego.

Calonego mengaku termotivasi untuk melanjutkan perjalanan bersama Persija Jakarta.

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"Sejak awal, saya dan keluarga merasa Jakarta sudah seperti rumah,” kata Fabio Calonego, Kamis (16/7).

Fabio Calonego mengatakan hal itu menjadi alasannya bertahan di Persija.

Fabio Calonego pun bertekad memberikan kejayaan kepada Persija Jakarta.

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“Saya ingin membantu Persija meraih trofi, kembali bersaing di kompetisi Asia, serta membalas kepercayaan yang telah diberikan klub dan Jakmania," ungkap Calonego.

Sementara itu, Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca mengatakan keputusan mempertahankan Fábio merupakan bagian dari upaya klub menjaga fondasi tim.

Kerja sama Fabio Calonego dengan Persija Jakarta terus berlajut. Persija Jakarta memberikan kontrak baru berdurasi dua musim kepada Fabio Calonego.
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TAGS   Persija Jakarta fabio calonego super league juara

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