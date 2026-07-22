Jadi WNI, Luke Anthony Vickery Diharapkan Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030

jakarta.jpnn.com - Luke Anthony Vickery resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Dia sudah mengambil sumpah menjadi WNI di KJRI Sydney, Australia, Kamis (16/7).

Pengambilan sumpah Vickery didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI Nico Afinta dan Wakil Duta Besar RI untuk Australia, Lintang Paramitasari Parnohadiningrat dan Kepala Konsulat Jenderal RI di Sydney Pendekar Muda Leonard Sondakh.

Luke Anthony Vickery diharapkan bisa membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030.

"Saya berharap Luke bisa berjuang bersama dengan pemain timnas lain untuk bahu membahu mewujudkan keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2030," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Seusai mengambil sumpah sebagai WNI, Vickery menanggapi proses naturalisasinya menjadi WNI dengan menyampaikan tekad untuk berjuang demi Merah Putih.

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"Saya bersama tim siap membawa Indonesia tampil pada Piala Dunia 2030," katanya.

Vickery disumpah menjadi WNI setelah melalui sejumlah tahapan.