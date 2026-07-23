Gabung Persija, Stjepan Loncar Merasa Sangat Bangga

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta terus menambah pemain baru menjelang Super League 2026/2027.

Kali ini Persija Jakarta mendatangkan Stjepan Loncar dari NK Istra.

Persija Jakarta mengikat pemain berkebangsaan Bosnia dan Herzegovina tersebut dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Pemain berposisi gelandang itu akan membela Persija hingga akhir 2027/2028.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menyambut positif kedatangan Stjepan Loncar.

Dia meyakini pengalaman Loncar bisa memberikan kontribusi positif bagi tim.

"Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa dan bersama Tim Nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi modal yang sangat berharga," ungkap Prapanca beberapa waktu lalu.

Dia berharap Loncar bisa membawa kualitas dan pengalaman untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Persija.