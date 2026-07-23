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JPNN.com Jakarta Olahraga Gabung Persija, Stjepan Loncar Merasa Sangat Bangga

Gabung Persija, Stjepan Loncar Merasa Sangat Bangga

Kamis, 23 Juli 2026 – 18:00 WIB
Gabung Persija, Stjepan Loncar Merasa Sangat Bangga - JPNN.com Jakarta
Klub BRI Super League Persija Jakarta resmi memboyong gelandang Stjepan Loncar. Foto: persija.id

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta terus menambah pemain baru menjelang Super League 2026/2027.

Kali ini Persija Jakarta mendatangkan Stjepan Loncar dari NK Istra.

Persija Jakarta mengikat pemain berkebangsaan Bosnia dan Herzegovina tersebut dengan kontrak berdurasi dua tahun.

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Pemain berposisi gelandang itu akan membela Persija hingga akhir 2027/2028.

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menyambut positif kedatangan Stjepan Loncar.

Dia meyakini pengalaman Loncar bisa memberikan kontribusi positif bagi tim.

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"Pengalamannya bermain di berbagai kompetisi Eropa dan bersama Tim Nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi modal yang sangat berharga," ungkap Prapanca beberapa waktu lalu.

Dia berharap Loncar bisa membawa kualitas dan pengalaman untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Persija.

Persija Jakarta terus menambah pemain baru menjelang Super League 2026/2027.
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TAGS   Persija Jakarta stjepan loncar pemain persija super league

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