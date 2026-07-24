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Persija Pertahankan Andritany Ardhiyasa, Kepemimpinannya Masih Dibutuhkan

Jumat, 24 Juli 2026 – 18:00 WIB
Persija Pertahankan Andritany Ardhiyasa, Kepemimpinannya Masih Dibutuhkan - JPNN.com Jakarta
Arsip - Kiper Persija Jakarta Andritany Ardhiyasa melakukan selebrasi usai Persija Jakarta memenangi pertandingan melawan PSIM Yogyakarta dalam pertandingan lanjutan Super League 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (28/11/2025). Foto: Rivan Awal Lingga/Antara

jakarta.jpnn.com - Kerja sama Persija Jakarta dengan Andritany Ardhiyasa terus berlanjut.

Andritany Ardhiyasa menandatangani kontrak baru berdurasi satu musim.

Andritany Ardhiyasa akan mengawal gawang Persija hingga akhir 2026/2027.

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Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca mengatakan keputusan mempertahankan Andritany didasari pertimbangan teknis.

Selain itu, besarnya peran Andritany Ardhiyasa di dalam tim juga menjadi pertimbangan lain.

"Loyalitas, kepemimpinan, dan pengaruh positifnya di dalam tim menjadi alasan kami mempertahankannya untuk satu musim lagi," ujar Prapanca beberapa waktu lalu.

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Prapanca berharap Andritany bisa membantu tim menjaga standar tinggi.

Andritany Ardhiyasa juga diharapkan menjadi teladan bagi para pemain yang lebih muda yang berada di dalam tim Macan Kemayoran.

Kerja sama Persija Jakarta dengan Andritany Ardhiyasa terus berlanjut. Andritany Ardhiyasa menandatangani kontrak baru berdurasi satu musim.
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TAGS   Persija Jakarta andritany ardhiyasa super league pemain

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