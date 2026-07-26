JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Stadion Pakansari Siap Jadi Tuan Rumah Piala AFF 2026

Stadion Pakansari Siap Jadi Tuan Rumah Piala AFF 2026

Minggu, 26 Juli 2026 – 06:00 WIB
Stadion Pakansari Siap Jadi Tuan Rumah Piala AFF 2026 - JPNN.com Jakarta
Bupati Bogor Rudy Susmanto meninjau Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA/M Fikri Setiawan

jakarta.jpnn.com - Stadion Pakansari sudah siap digunakan sebagai tuan rumah Piala AFF 2026.

Saat ini perbaikan atap Stadion Pakansari sudah selesai dilakukan.

Sebelumnya, atap Stadion Pakansari rusak karena diterpa angin kencang.

Baca Juga:

"Beberapa pekerjaan penyempurnaan, termasuk perbaikan atap yang terdampak angin puting beliung, selesai pada 21 Juli," ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto, Rabu (21/7).

Dia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama panitia penyelenggara terus menuntaskan sejumlah pekerjaan akhir.

Menurut Rudy, penunjukan Stadion Pakansari sebagai salah satu arena Piala AFF 2026 menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi Kabupaten Bogor untuk menghadirkan penyelenggaraan pertandingan yang aman dan nyaman.

Baca Juga:

Stadion Pakansari dijadwalkan menjadi lokasi pertandingan perdana tim nasional Indonesia saat melawan Kamboja pada 27 Juli.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur, Pemkab Bogor juga berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan turnamen, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan kepada atlet, ofisial, dan suporter.

Stadion Pakansari sudah siap digunakan sebagai tuan rumah Piala AFF 2026. Saat ini perbaikan atap Stadion Pakansari sudah selesai dilakukan.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   piala aff 2026 pakansari bogor stadion

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU