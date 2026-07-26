Stadion Pakansari Siap Jadi Tuan Rumah Piala AFF 2026

jakarta.jpnn.com - Stadion Pakansari sudah siap digunakan sebagai tuan rumah Piala AFF 2026.

Saat ini perbaikan atap Stadion Pakansari sudah selesai dilakukan.

Sebelumnya, atap Stadion Pakansari rusak karena diterpa angin kencang.

"Beberapa pekerjaan penyempurnaan, termasuk perbaikan atap yang terdampak angin puting beliung, selesai pada 21 Juli," ujar Bupati Bogor Rudy Susmanto, Rabu (21/7).

Dia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama panitia penyelenggara terus menuntaskan sejumlah pekerjaan akhir.

Menurut Rudy, penunjukan Stadion Pakansari sebagai salah satu arena Piala AFF 2026 menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi Kabupaten Bogor untuk menghadirkan penyelenggaraan pertandingan yang aman dan nyaman.

Stadion Pakansari dijadwalkan menjadi lokasi pertandingan perdana tim nasional Indonesia saat melawan Kamboja pada 27 Juli.

Selain memastikan kesiapan infrastruktur, Pemkab Bogor juga berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan turnamen, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan kepada atlet, ofisial, dan suporter.