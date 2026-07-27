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Persija Jakarta Datangkan 2 Kiper Baru, Cryrus Margono Dipinjamkan

Senin, 27 Juli 2026 – 18:00 WIB
Persija Jakarta Datangkan 2 Kiper Baru, Cryrus Margono Dipinjamkan - JPNN.com Jakarta
ARSIP - Pesepak bola Cyrus Margono berjalan keluar usai pembacaan sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Jakarta, Kamis (21/3/2024). Foto: ANTARA/Aprillio Akbar

jakarta.jpnn.com - Kedatangan dua kiper baru di Persija Jakarta memakan korban.

Cryrus Margono kehilangan tempat sebagai salah satu kiper Persija Jakarta.

Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Cryrus Margono menjelang Super League 2026/2027.

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"Keputusan tersebut merupakan langkah strategis klub untuk memberikan ruang bermain yang lebih besar sekaligus mendukung perkembangan karier sang pemain," kata Persija, Kamis (22/7).

Persija Jakarta berharap Cyrus diharapkan memperoleh menit bermain secara konsisten.

Selain itu, Cryrus Margono diharapkan bisa menambah pengalaman bertanding.

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Kiper 24 tahun itu juga diharapkan makin mematangkan kualitasnya sebagai penjaga gawang profesional.

Persija memandang kesempatan tampil dalam atmosfer kompetisi dalam sesama klub Super League akan memberikan dampak positif bagi perkembangan teknis, mental, dan kematangan Cyrus. 

Kedatangan dua kiper baru di Persija Jakarta memakan korban. Cryrus Margono kehilangan tempat sebagai salah satu kiper Persija Jakarta.
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TAGS   Persija Jakarta cyrus margono nadeo argawinata super league

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