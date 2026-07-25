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Piala AFF 2026: Daftar Lengkap 26 Pemain Timnas Indonesia

Sabtu, 25 Juli 2026 – 06:00 WIB
Piala AFF 2026: Daftar Lengkap 26 Pemain Timnas Indonesia - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Timnas Indonesia Ivar Jenner (kedua kanan) mengikuti sesi latihan di Training Center Bali United, Pantai Purnama, Gianyar, Bali, Kamis (23/7/2026). Foto: Fikri Yusuf/Antara

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman sudah menetapkan 26 pemain untuk menghadapi Piala AFF 2026.

John Herdman mengandalkan kombinasi pemain muda dan berpengalaman.

Rizky Ridho, Thom Haye, Nadeo Argawinata, dan Marc Klok kembali masuk Timnas Indonesia.

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Selain itu, ada juga Jordi Amat, Beckham Putra, dan Marselino Ferdinan yang masuk timnas.

Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, dan Tim Geypens juga membela Timnas Indonesia.

Dari 26 pemain ini, Herdman memilih 24 penggawa yang bermain di Super League.

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Hanya ada dua pemain yang saat ini bermain di luar negeri.

Mereka ialah Justin Hubner di Fortuna Sittard (Belanda) dan Mitchell Baker di Vermont Green (Amerika Serikat).

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman sudah menetapkan 26 pemain untuk menghadapi Piala AFF 2026.
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TAGS   timnas indonesia pemain timnas pelatih timnas piala aff 2026 john herdman

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