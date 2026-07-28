Dikalahkan Persebaya, Persija Jakarta Tetap Dipuji Shin Tae Yong

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong mengapresiasi kerja keras pemainnya meskipun dikalahkan Persebaya Surabaya.

Persija ditekuk Persebaya dengan skor 0-1 pada laga Piala Presiden 2026 di di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (26/7).

"Kedua tim memang bekerja keras dan saya berterima kasih kepada para pemain Persija karena tetap memberikan yang terbaik di lapangan," kata Shin Tae Yong.

Pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan Persija belum memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan strategi.

Sebab, skuadnya baru menjalani latihan dalam waktu singkat sebelum tampil pada Piala Presiden 2026.

Menurut STY, skuadnya belum sempat menjalani latihan taktik secara maksimal.

Hal itu membuat koordinasi permainan antarpemain masih membutuhkan waktu untuk berkembang.

"Kami belum pernah latihan taktik dan belum bisa menyatukan permainan antarpemain,” kata STY.