Marc Klok Sebut Timnas Indonesia Seharusnya Cetak 8 Gol Lawan Kamboja

jakarta.jpnn.com - Pemain Timnas Indonesia Marc Klok menilai dirinya dan kawan-kawannya seharusnya bisa menang lebih banyak saat melawan Kamboja.

Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7).

"Saya pikir kami bisa cetak lebih. Hari ini mungkin tujuh, delapan,” kata Marc Klok.

Meskipun demikian, Marc Klok menilai performa Timnas Indonesia sudah bagus.

“Untuk tiga poin pertama, match pertama cukup puas," kata Klok.

Pemain Persib Bandung itu pun mengapresiasi para pemain Timnas Indonesia.

"Saya bangga, saya percaya juga dengan tim ini,” ujar Marc Klok.

Menurut Marc Klok, Timnas Indonesia memiliki banyak pemain yang hebat.