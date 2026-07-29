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JPNN.com Jakarta Olahraga Marc Klok Sebut Timnas Indonesia Seharusnya Cetak 8 Gol Lawan Kamboja

Marc Klok Sebut Timnas Indonesia Seharusnya Cetak 8 Gol Lawan Kamboja

Rabu, 29 Juli 2026 – 18:00 WIB
Marc Klok Sebut Timnas Indonesia Seharusnya Cetak 8 Gol Lawan Kamboja - JPNN.com Jakarta
Pemain timnas Indonesia Marc Klok saat ditemui awak media di mixed zone Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026) setelah timnya menang 5-1 atas timnas Kamboja pada laga Grup A ASEAN Hyundai Cup (Piala AFF) 2026. Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jakarta.jpnn.com - Pemain Timnas Indonesia Marc Klok menilai dirinya dan kawan-kawannya seharusnya bisa menang lebih banyak saat melawan Kamboja.

Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1 pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7).

"Saya pikir kami bisa cetak lebih. Hari ini mungkin tujuh, delapan,” kata Marc Klok.

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Meskipun demikian, Marc Klok menilai performa Timnas Indonesia sudah bagus.

“Untuk tiga poin pertama, match pertama cukup puas," kata Klok.

Pemain Persib Bandung itu pun mengapresiasi para pemain Timnas Indonesia.

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"Saya bangga, saya percaya juga dengan tim ini,” ujar Marc Klok.

Menurut Marc Klok, Timnas Indonesia memiliki banyak pemain yang hebat.

Pemain Timnas Indonesia Marc Klok menilai dirinya dan kawan-kawannya seharusnya bisa menang lebih banyak saat melawan Kamboja.
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TAGS   timnas indonesia marc klok kamboja piala aff

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