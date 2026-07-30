JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Pratama Arhan Bahagia Bela Persija Jakarta, Kondisi Belum 100 Persen

Pratama Arhan Bahagia Bela Persija Jakarta, Kondisi Belum 100 Persen

Kamis, 30 Juli 2026 – 18:00 WIB
Pratama Arhan Bahagia Bela Persija Jakarta, Kondisi Belum 100 Persen - JPNN.com Jakarta
Pratama Arhan (kiri) masuk menggantikan Ilham Rio Fahmi (kanan) ketika Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya pada pertandingan Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (25/7/2026) waktu setempat. Foto: persija.id

jakarta.jpnn.com - Bek Persija Jakarta Pratama Arhan sangat bahagia karena bisa kembali bermain.

Sebelumnya, Pratama Arhan harus menjalani masa pemulihan cedera selama empat bulan.

Pratama Arhan masuk sebagai pemain pengganti ketika Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya pada Piala Presiden 2026.

Baca Juga:

"Tentu saya sangat senang. Ini menjadi momen pertama saya kembali bermain setelah rehat selama empat bulan,” kata Pratama Arhan, Selasa (28/7).

Pratama Arhan mengaku saat ini kondisi fisiknya belum berada di titik terbaik.

“Meski kondisi saya belum kembali 100 persen, saya bersyukur akhirnya bisa merasakan atmosfer pertandingan lagi," ungkap Arhan.

Baca Juga:

Pemain 24 tahun itu mengungkapkan dirinya harus menjalani operasi meniskus yang membuatnya absen cukup lama.

Namun, kini kondisinya terus menunjukkan perkembangan positif.

Bek Persija Jakarta Pratama Arhan sangat bahagia karena bisa kembali bermain.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta pratama arhan persebaya surabaya piala presiden 2026

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU