Pratama Arhan Bahagia Bela Persija Jakarta, Kondisi Belum 100 Persen

jakarta.jpnn.com - Bek Persija Jakarta Pratama Arhan sangat bahagia karena bisa kembali bermain.

Sebelumnya, Pratama Arhan harus menjalani masa pemulihan cedera selama empat bulan.

Pratama Arhan masuk sebagai pemain pengganti ketika Persija Jakarta menghadapi Persebaya Surabaya pada Piala Presiden 2026.

"Tentu saya sangat senang. Ini menjadi momen pertama saya kembali bermain setelah rehat selama empat bulan,” kata Pratama Arhan, Selasa (28/7).

Pratama Arhan mengaku saat ini kondisi fisiknya belum berada di titik terbaik.

“Meski kondisi saya belum kembali 100 persen, saya bersyukur akhirnya bisa merasakan atmosfer pertandingan lagi," ungkap Arhan.

Pemain 24 tahun itu mengungkapkan dirinya harus menjalani operasi meniskus yang membuatnya absen cukup lama.

Namun, kini kondisinya terus menunjukkan perkembangan positif.