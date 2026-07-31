Erick Thohir Pastikan Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026

jakarta.jpnn.com - Indonesia bersiap menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu.

"Kami sekarang sedang menunggu seperti apa kerja sama dari FIFA dengan kita sebagai tuan rumah," kata Erick Thohir, Selasa (28/7).

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Erick Thohir menjelaskan, selain Indonesia, Hong Kong juga kemungkinan akan menjadi tuan rumah untuk ajang tersebut.

Menurut Erick Thohir, FIFA ASEAN Cup akan menjadi ajang sepak bola terbesar di Asia Tenggara yang berada di bawah payung FIFA.

Erick menilai FIFA tengah berupaya mendorong banyaknya kompetisi di belahan Asia Timur dan Asia Tenggara.

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Sebelumnya, ajang serupa sukses digelar di kawasan Timur Tengah dan beberapa negara Afrika yang dikenal dengan FIFA Arab Cup.

"Itu intinya ingin meningkatkan kualitas dari persaingan negara-negara Asia untuk Piala Dunia ke depan," katanya.