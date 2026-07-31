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JPNN.com Jakarta Olahraga Erick Thohir Pastikan Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026

Erick Thohir Pastikan Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026

Jumat, 31 Juli 2026 – 18:00 WIB
Erick Thohir Pastikan Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026 - JPNN.com Jakarta
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir memberikan keterangan kepada awak media pada acara konferensi pers "Indonesia Super Cup 2026: Chelsea vs AC Milan" di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Selasa (28/7/2026). Foto: ANTARA/Aloysius Lewokeda

jakarta.jpnn.com - Indonesia bersiap menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu.

"Kami sekarang sedang menunggu seperti apa kerja sama dari FIFA dengan kita sebagai tuan rumah," kata Erick Thohir, Selasa (28/7).

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Erick Thohir menjelaskan, selain Indonesia, Hong Kong juga kemungkinan akan menjadi tuan rumah untuk ajang tersebut. 

Menurut Erick Thohir, FIFA ASEAN Cup akan menjadi ajang sepak bola terbesar di Asia Tenggara yang berada di bawah payung FIFA.

Erick menilai FIFA tengah berupaya mendorong banyaknya kompetisi di belahan Asia Timur dan Asia Tenggara.

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Sebelumnya, ajang serupa sukses digelar di kawasan Timur Tengah dan beberapa negara Afrika yang dikenal dengan FIFA Arab Cup.

"Itu intinya ingin meningkatkan kualitas dari persaingan negara-negara Asia untuk Piala Dunia ke depan," katanya.

Indonesia bersiap menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu.
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TAGS   erick thohir pssi fifa asean cup

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