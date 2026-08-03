Erick Thohir Tegaskan Pemerintah Dukung Laga AC Milan vs Chelsea di Stadion GBK

jakarta.jpnn.com - Menpora Erick Thohir mengatakan pemerintah mendukung penuh laga pramusim antara Chelsea vs AC Milan di Stadion Utama Geora Bung Karno, Jakarta, pada 8 Agustus 2026

"Apa pun yang kami bisa, tentu disinergikan dengan segala keterbatasan," kata Erick Thohir, Selasa (28/7).

Erick Thohir mengatakan pertandingan dua klub raksasa Eropa itu akan memberikan berbagai dampak, terutama dari sisi ekonomi.

Di antaranya penginapan, transportasi, penjualan tiket, pajak, dan sebagainya.

Selain itu, ajang yang diprakarsai oleh perusahaan promotor Nine Sport Inc tersebut akan mempromosikan citra Indonesia kepada masyarakat olahraga dunia.

Oleh sebab itu, Menpora mengapresiasi dukungan pihak swasta yang bisa membawa acara-acara berkelas dunia ke Indonesia.

Baca Juga: Erick Thohir Sebut Nobar Piala Dunia Beri Dampak Positif ke Ekonomi Daerah

Erick Thohir menjelaskan penyelenggaraan acara tersebut sejalan dengan upaya kementerian yang dipimpinnya mendorong pertumbuhan industri olahraga sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, pengembangan olahraga Indonesia saat ini diarahkan untuk menghasilkan peluang-peluang pendapatan untuk negara.