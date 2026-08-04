Hector Souto Berharap Pemain Timnas Futsal Indonesia Dikontrak Klub Spanyol

jakarta.jpnn.com - Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol pada 11-23 Agustus 2026.

Selain melakukan latihan, para pemain Timnas Futsal Indonesia juga akan menjalani uji coba.

Pemusatan latihan di Spanyol merupakan bagian persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto berharap pemain tim nasional Indonesia bisa digaet klub futsal Spanyol.

"Saya pikir itu bisa menjadi pengalaman yang bagus untuk mereka jika mereka memiliki kesempatan (direkrut tim Spanyol),” kata Souto, Selasa (28/7).

Hector Souto menilai para pemain sangat antusias menjalani TC di Spanyol.

“Banyak dari mereka sangat antusias dengan kemungkinan pergi ke Spanyol," kata Hector Souto.

Menurut Souto, saat ini kendala para pemain Indonesia yang tidak memperoleh pinangan karena kurangnya exposure.