JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Hector Souto Berharap Pemain Timnas Futsal Indonesia Dikontrak Klub Spanyol

Hector Souto Berharap Pemain Timnas Futsal Indonesia Dikontrak Klub Spanyol

Selasa, 04 Agustus 2026 – 16:00 WIB
Hector Souto Berharap Pemain Timnas Futsal Indonesia Dikontrak Klub Spanyol - JPNN.com Jakarta
Para pemain tim nasional futsal Indonesia melakukan pemanasan dalam pemusatan latihan (TC) di Jakarta, Selasa (28/7/2026). Foto: ANTARA/FAJAR SATRIYO

jakarta.jpnn.com - Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol pada 11-23 Agustus 2026.

Selain melakukan latihan, para pemain Timnas Futsal Indonesia juga akan menjalani uji coba.

Pemusatan latihan di Spanyol merupakan bagian persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.

Baca Juga:

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto berharap pemain tim nasional Indonesia bisa digaet klub futsal Spanyol.

"Saya pikir itu bisa menjadi pengalaman yang bagus untuk mereka jika mereka memiliki kesempatan (direkrut tim Spanyol),” kata Souto, Selasa (28/7).

Hector Souto menilai para pemain sangat antusias menjalani TC di Spanyol.

Baca Juga:

“Banyak dari mereka sangat antusias dengan kemungkinan pergi ke Spanyol," kata Hector Souto.

Menurut Souto, saat ini kendala para pemain Indonesia yang tidak memperoleh pinangan karena kurangnya exposure.

Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol pada 11-23 Agustus 2026.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   timnas futsal indonesia hector souto spanyol pemain timnas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU