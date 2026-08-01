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JPNN.com Jakarta Olahraga PBTI Gandeng TNI Sukseskan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships

PBTI Gandeng TNI Sukseskan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 09:30 WIB
PBTI Gandeng TNI Sukseskan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships - JPNN.com Jakarta
Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menggandeng TNI untuk menyukseskan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026. Foto: PBTI

jakarta.jpnn.com - Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menggandeng TNI untuk menyukseskan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada 1–5 Agustus 2026. 

Kejuaraan berstatus World Taekwondo (WT) G2 ini  menjadi kegiatan yang memeriahkan rangkaian HUT ke-81 TNI.

Ketua Umum PBTI Richard Tampubolon mengatakan sebanyak 478 taekwondoin dari 36 negara akan bertanding.

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Kejuaraan berstatus World Taekwondo (WT) G2 ini menjadi salah satu ajang pengumpulan poin ranking dunia menuju Olimpiade Los Angeles 2028. 

Nomor poomsae akan dipertandingkan pada 1–2 Agustus, sedangkan kyorugi berlangsung pada 3–5 Agustus. 

Richard Tampubolon mengatakan besarnya jumlah peserta membuat pihaknya memberikan perhatian penuh terhadap persiapan turnamen. 

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PBTI turut berkolaborasi dengan TNI sebagai wujud komitmen bersama dalam mendukung kemajuan olahraga nasional.

“Taekwondo merupakan olahraga bela diri yang diminati anak-anak muda Indonesia. Kolaborasi antara PBTI dan TNI menjadi wujud komitmen bersama untuk menghadirkan kejuaraan internasional yang profesional sekaligus menjadi kebanggaan Indonesia di mata dunia,” kata Richard.

Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menggandeng TNI untuk menyukseskan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026
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TAGS   pbti tni taekwondo olimpiade

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