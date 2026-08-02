8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships Dibuka, Ketum PBTI Dipuji Presiden ATU

jakarta.jpnn.com - Ajang 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 resmi dibuka di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (2/8).

Sebanyak 531 atlet dari 36 negara ambil bagian dalam kompetisi level G2 World Taekwondo yang masuk dalam perhitungan poin Olimpiade 2028 Los Angeles.

Pembukaan dihadiri beberapa tokoh, seperti Duta Besar Korea Selatan Yoon Soon Gu, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Wakil Menteri Investasi dan Hilirasi Todotua Pasaribu yang sekaligus menjadi Chef de Mission Asian Games 2026.

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Ada juga Wakil Panglima Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran.

Presiden Asian Taekwondo Union Kim Sang-jin, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari serta Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia Ade Lukman juga mengikuti pembukaan.

Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Letjen TNI Richard Tampubolon mengatakan 8th Asian Taekwondo Indonesia Championships 2026 terlaksana atas dukungan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Dia menyebut event itu sebagai salah satu kegiatan dalam rangkaian Hari Ulang ke-81 TNI.

“Kejuaraan ini menjadi salah satu penyelenggaraan terbesar dalam sejarah kejuaraan taekwondo di Indonesia karena setelah hampir dua dekade, akhirnya Indonesia kembali menyelenggarakan kejuaraan taekwondo sebesar ini,” kata Richard.