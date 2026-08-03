8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026: Kyorugi Sabet 2 Emas

jakarta.jpnn.com - Indonesia tampil memukau di 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026

Setelah poomsae (seni) Indonesia tampil sebagai juara umum, kini gilaran kyorugi (tarung) menambah pundi medali bagi Merah Putih.

Taekwondoin kyorugi Muhammad Raihan Fadila menjadi salah satu atlet yang tampil memukau.

Turun di kelas -80n putra, salah satu atlet pelatnas ini membuktikan ketangguhannya usai menumbangkan atlet India Akshay Hooda dengan nilai 2-0 pada laga final yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (3/8).

“Alhamdullillah bisa menyumbangkan medali emas untuk Indonesia. Sejak awal saya sudah optimistis bisa meraih kemenangan di sini. Ini laga final yang sangat berkesan karena bisa naik podium di hadapan supporter sendiri,” kata Raihan.

Capaian itu kian sempurna karena event bergengsi level G2 World Taekwondo ini masuk dalam perhitungan poin Olimpiade 2028 Los Angeles.

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“Saya sangat ingin tampil di Olimpiade. Ranking poin dunia kan di-reset (untuk pengumpulan poin Olimpiade), jadi kemenangan ini menjadi modal berharga bagi saya (menuju Los Angeles),” ujar Raihan.

Raihan sudah tampil impresif sejak awal. Dia menumbangkan taekwondoin Kazakhstan Aburakhmon Maripov dengan nilai 2-1.