Terima Kritikan, Rizky Ridho: Terima Kasih Masukannya

jakarta.jpnn.com - Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho menyadari penampilannya saat melawan Vietnam pada Piala AFF 2026 mendapatkan kritikan.

"Saya akan terima kritik-kritik kebaikan untuk saya sendiri,” kata Rizky Ridho, Senin (3/8).

Rizky Ridho pun berfokus menghadapi laga melawan Timnas Singapura.

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“Ketika kritik itu sudah menjurus ke hal yang lain-lain (negatif), saya enggak akan peduli," kata Rizky Ridho.

Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-3 dari Vietnam dalam pertandingan ketiga di fase grup.

Sebelumya, Indonesia memetik dua kemenangan di laga sebelumnya melawan Kamboja (5-1) dan Timor Leste (3-0).

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Ridho mengakui dalam laga melawan Vietnam dirinya membuat banyak kesalahan yang di antaranya membuat gawang Indonesia kebobolan. Penampilannya bersama skuad Garuda dalam laga itu menuai kritik dari publik melalui media sosial.

Bagi Ridho, kritik publik terhadap pemain itu merupakan suatu hal normal di sepak bola.