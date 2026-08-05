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Terima Kritikan, Rizky Ridho: Terima Kasih Masukannya

Rabu, 05 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Terima Kritikan, Rizky Ridho: Terima Kasih Masukannya - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Timnas Indonesia Rizky Ridho Ramadhani (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Timnas Vietnam Nguyen Hai Long (kanan) pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

jakarta.jpnn.com - Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho menyadari penampilannya saat melawan Vietnam pada Piala AFF 2026 mendapatkan kritikan.

"Saya akan terima kritik-kritik kebaikan untuk saya sendiri,” kata Rizky Ridho, Senin (3/8).

Rizky Ridho pun berfokus menghadapi laga melawan Timnas Singapura.

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“Ketika kritik itu sudah menjurus ke hal yang lain-lain (negatif), saya enggak akan peduli," kata Rizky Ridho.

Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-3 dari Vietnam dalam pertandingan ketiga di fase grup.

Sebelumya, Indonesia memetik dua kemenangan di laga sebelumnya melawan Kamboja (5-1) dan Timor Leste (3-0).

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Ridho mengakui dalam laga melawan Vietnam dirinya membuat banyak kesalahan yang di antaranya membuat gawang Indonesia kebobolan. Penampilannya bersama skuad Garuda dalam laga itu menuai kritik dari publik melalui media sosial.

Bagi Ridho, kritik publik terhadap pemain itu merupakan suatu hal normal di sepak bola.

Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho menyadari penampilannya saat melawan Vietnam pada Piala AFF 2026 mendapatkan kritikan.
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TAGS   rizky ridho timnas indonesia vietnam piala aff

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