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John Herdman Sebut Timnas Indonesia Harus Jaga Kerapatan Formasi

Kamis, 06 Agustus 2026 – 18:00 WIB
John Herdman Sebut Timnas Indonesia Harus Jaga Kerapatan Formasi - JPNN.com Jakarta
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memberikan arahan kepada anak didiknya saat melawan Timnas Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026). Indonesia kalah dengan skor 0-3. Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai timnya harus memperbaiki kerapatan formasi menghadapi laga lanjutan Piala AFF 2026.

"Saya rasa bagi kami, kami harus tetap menjaga kerapatan formasi,” kata John Herdman, Senin (3/8).

Menurut John Herdman, kerapatan formasi tidak hanya saat bertahan.

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“Saat kami menyerang maupun bertahan, formasi harus tetap rapat," kata John Herdman.

Herdman menjelaskan bahwa selain kerapatan formasi, manajemen permainan juga harus secara lebih baik lagi yang dimulai dari pelatih, bukan dari pemain, dalam mengelola pertandingan.

Dalam pertandingan melawan Vietnam, kata dia, timnya ingin bermain menyerang, mengalirkan permainan ke lini depan atau pertahanan lawan.

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Pihaknya tidak ingin menjadi tim yang hanya bertahan di area sendiri dan mengandalkan serangan balik, meski strategi semacam itu membutuhkan keberanian serta memiliki risiko tersendiri.

"Kami hanya harus mempelajari momen-momen yang tepat agar pertahanan kami rapat saat diserang dan transisi bertahan kami terorganisasi dengan lebih baik," katanya.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai timnya harus memperbaiki kerapatan formasi menghadapi laga lanjutan Piala AFF 2026.
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TAGS   timnas indonesia john herdman singapura piala aff

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