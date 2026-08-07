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Marselino Ferdinan Absen Sampai Piala AFF 2026 Selesai

Jumat, 07 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Marselino Ferdinan Absen Sampai Piala AFF 2026 Selesai - JPNN.com Jakarta
Arsip - Pesepak bola Timnas Indonesia Marselino Ferdinan (kiri) berebut bola dengan pesepak bola Timnas Mozambik Valter Antonio Dauce Nhacussa (kanan) dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dengan skor akhir 1-0. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym.

jakarta.jpnn.com - Marselino Ferdinan tidak akan bisa membela Timnas Indonesia sampai akhir Piala AFF 2026.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut Marselino mengalami cedera.

Menurut John Herdman, cedera itu dialami Marselino menjelang pertandingan pertama.

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"Marselino sayangnya mengalami cedera yang akan membuatnya absen di sisa turnamen ini. Kami sudah mendapatkan konfirmasi dari hasil MRI," kata John Herdman, Senin (3/8).

Herdman mengatakan tidak akan mengungkapkan secara terperinci jenis cedera yang dialami Marselino pada tahap ini. 

Namun, dia memastikan hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa gelandang berusia 21 tahun itu tidak memungkinkan tampil di turnamen.

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Keputusan tersebut diambil berdasarkan rekomendasi tim medis demi mengutamakan proses pemulihan sang pemain. 

John Herdman menegaskan bahwa kesehatan pemain Oxford United itu menjadi prioritas.

Marselino Ferdinan tidak akan bisa membela Timnas Indonesia sampai akhir Piala AFF 2026.
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TAGS   timnas indonesia marselino piala aff john herdman

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