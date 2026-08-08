Gabung Dewa United, Carlos Iury Sebut Liga Indonesia Kompetitif

jakarta.jpnn.com - Dewa United mendatangkan Carlos Iury pada bursa transfer Super League 2026/2027.

Kedatangan Carlos Iury akan memperkuat barisan penyerangan Dewa United.

Carlos Iury mengaku menyukai tantangan baru sehingga menerima pinangan Dewa United.

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"Dewa United memberikan tantangan tersebut kepada saya,” kata Carlos Iury, Selasa (4/8).

Carlos Iury juga mengungkap tantangan di sepak bola Indonesia.

“Liga Indonesia merupakan kompetisi yang sangat kompetitif," kata Carlos Iury.

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Carlos Iury merupakan mantan pemain klub asal Thailand Chiangrai United.

Selama membela Chiangrai, penyerang berusia 25 tahun tersebut mencetak 11 gol dan 12 assits dari total 50 penampilan.