Gabung Dewa United, Carlos Iury Sebut Liga Indonesia Kompetitif
jakarta.jpnn.com - Dewa United mendatangkan Carlos Iury pada bursa transfer Super League 2026/2027.
Kedatangan Carlos Iury akan memperkuat barisan penyerangan Dewa United.
Carlos Iury mengaku menyukai tantangan baru sehingga menerima pinangan Dewa United.
"Dewa United memberikan tantangan tersebut kepada saya,” kata Carlos Iury, Selasa (4/8).
Carlos Iury juga mengungkap tantangan di sepak bola Indonesia.
“Liga Indonesia merupakan kompetisi yang sangat kompetitif," kata Carlos Iury.
Carlos Iury merupakan mantan pemain klub asal Thailand Chiangrai United.
Selama membela Chiangrai, penyerang berusia 25 tahun tersebut mencetak 11 gol dan 12 assits dari total 50 penampilan.
Dewa United mendatangkan Carlos Iury pada bursa transfer Super League 2026/2027.
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