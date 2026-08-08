JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Gabung Dewa United, Carlos Iury Sebut Liga Indonesia Kompetitif

Gabung Dewa United, Carlos Iury Sebut Liga Indonesia Kompetitif

Sabtu, 08 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Gabung Dewa United, Carlos Iury Sebut Liga Indonesia Kompetitif - JPNN.com Jakarta
Penyerang anyar Dewa United Carlos Iury diperkenalkan ke publik, Selasa (04/08/2026). Foto: ANTARA/HO-Dewa United

jakarta.jpnn.com - Dewa United mendatangkan Carlos Iury pada bursa transfer Super League 2026/2027.

Kedatangan Carlos Iury akan memperkuat barisan penyerangan Dewa United.

Carlos Iury mengaku menyukai tantangan baru sehingga menerima pinangan Dewa United.

Baca Juga:

"Dewa United memberikan tantangan tersebut kepada saya,” kata Carlos Iury, Selasa (4/8).

Carlos Iury juga mengungkap tantangan di sepak bola Indonesia.

“Liga Indonesia merupakan kompetisi yang sangat kompetitif," kata Carlos Iury.

Baca Juga:

Carlos Iury merupakan mantan pemain klub asal Thailand Chiangrai United. 

Selama membela Chiangrai, penyerang berusia 25 tahun tersebut mencetak 11 gol dan 12 assits dari total 50 penampilan.

Dewa United mendatangkan Carlos Iury pada bursa transfer Super League 2026/2027.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   dewa united pelatih dewa united super league pemain

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU