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JPNN.com Jakarta Olahraga Malut United Jadi Java United FC, Markas di Stadion Jatidiri

Malut United Jadi Java United FC, Markas di Stadion Jatidiri

Minggu, 09 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Malut United Jadi Java United FC, Markas di Stadion Jatidiri - JPNN.com Jakarta
Pemain Malut United pada sesi latihan sebelum nama klub berganti jadi Java United FC Foto: ANTARA/HO-Java United FC

jakarta.jpnn.com - Malut United berganti nama menjadi Java United FC menjelang Super League 2026/2027.

Tidak hanya berganti nama, Malut United juga memindahka markasnya.

Java United FC akan menggunakan Stadion Jatidiri sebagai homebase.

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Pemindahan itu sebagai strategi jangka panjang untuk lebih profesional, kompetitif, dan berkelanjutan.

Presiden Java United FC Sofyan Lestaluhu mengatakan perubahan identitas dan domisili klub ini memperoleh persetujuan dari PSSI melalui Kongres Biasa pada 3 Agustus 2026.

"Keputusan perubahan nama dan markas tim telah melalui pertimbangan matang dari manajemen dengan tujuan membangun klub yang makin profesional dan berkelanjutan," kata Sofyan, Selasa (4/8).

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Transformasi ini adalah bagian dari visi jangka panjang klub untuk berkembang menjadi organisasi sepak bola modern yang konsisten berada di liga elite sepak bola Indonesia.

"Maluku Utara akan tetap menjadi bagian dari perjalanan kami. Perubahan ini bukan akhir, melainkan perwujudan yang lebih besar dari visi dan misi klub terhadap pengembangan sepak bola nasional," kata Sofyan.

Malut United berganti nama menjadi Java United FC menjelang Super League 2026/2027.
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TAGS   malut united java united fc stadion jatidiri super league

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