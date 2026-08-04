Jaga Tren Positif, Taekwondo Indonesia Tambah 3 Medali

jakarta.jpnn.com - Taekwondo Indonesia menjaga tren positif di 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026.

Pada hari keempat, Indonesia menambah tiga medali, yakni satu perak dan dua perunggu dari nomor kyorugi.

Adrian Kaiser menyumbangkan medali perak di kelas -87kg putra.

Medali perunggu diraih Reininda Pirenaingtyas yang turun di kelas -62kg putri dan Arga Putra yang tampil di kelas- 68kg putra.

Tampil di Tennis Indoor Senayan, Kaiser belum berhasil meredam kekuatan Vladislav Budin (Rusia) pada partai final, Selasa (4/8) sore.

Pemuda 20 tahun ini harus menerima kekalahan dengan skor 0-2.

Meski demikian, Kaiser bersyukur bisa meraih perak di event ini. Tampil di event Asia dan di depan supporter Indonesia menjadi momen spesial untuk-nya.

Apalagi, turnamen level G2 World Taekwondo ini juga merupakan salah satu ajang perburuan poin Olimpiade 2028 Los Angeles.