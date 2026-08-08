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Timnas Indonesia Gagal Juara Piala AFF 2026, PSSI Akan Evaluasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 – 15:00 WIB
Timnas Indonesia Gagal Juara Piala AFF 2026, PSSI Akan Evaluasi - JPNN.com Jakarta
Timnas Indonesia ditahan imbang Singapura 1-1 pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar, Singapura, Jumat. Foto: X/theaseanball

jakarta.jpnn.com - PSSI akan melakukan evaluasi setelah Timnas Indonesia gagal menjadi juara Piala AFF 2026.

Timnas Indonesia gagal ke semifinal setelah ditahan Singapura dengan skor 1-1 pada laga terakhir Grup A di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8).

Hasil itu membuat Timnas Indonesia gagal finis di dua besar klasemen akhir.

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"Kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil di ASEAN Championship 2026 agar Timnas Indonesia lebih siap untuk menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan," tulis Ketua Umum PSSI Erick Thohir.

Setelah Piala AFF 2026, tim Garuda akan melakoni laga-laga di FIFA ASEAN Cup dan FIFA Match Day pada tahun ini. 

Setelah itu, mereka akan bermain di Piala Asia 2027 yang digelar di Arab Saudi mulai Januari tahun depan.

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"Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih dan ofisial Timnas Indonesia yang telah berjuang di ASEAN Championship 2026," tutur Erick.

Hasil ini adalah kegagalan kedua beruntun Indonesia untuk lolos ke semifinal setelah dua tahun lalu di bawah asuhan Shin Tae-yong. 

PSSI akan melakukan evaluasi setelah Timnas Indonesia gagal menjadi juara Piala AFF 2026.
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TAGS   timnas indonesia piala aff erick thohir pssi

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