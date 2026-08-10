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Daftar Lengkap Tim Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae Yong Head Coach

Senin, 10 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Daftar Lengkap Tim Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae Yong Head Coach - JPNN.com Jakarta
Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca (kiri) bersama pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong (kanan) berpose seusai perkenalan pelatih baru Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (8/6/2026). Foto: Antara

jakarta.jpnn.com - Susunan tim kepelatihan Persija Jakarta menjelang Super League 2026/2027 sudah lengkap.

Shin Te Yong menjadi pelatih kepala tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

Pria yang karib disapa STY itu akan dibantu beberapa staf kepelatihan.

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Sejumlah nama dalam jajaran tim kepelatihan tentu sudah tidak asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. 

Di antaranya ialah Yoo Jae-hoon sebagai pelatih kiper dan Maman Abdurrahman yang menjadi asisten pelatih.

Sementara itu, posisi Manajer Persija Jakarta masih akan dipercayakan kepada Ardhi Tjahjoko.

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Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menyambut positif komposisi tim kepelatihan yang kini telah lengkap.

"Kami percaya setiap individu di dalam tim kepelatihan memiliki peran yang sama pentingnya dalam membangun Persija," ujar Prapanca, Jumat (7/8).

Susunan tim kepelatihan Persija Jakarta menjelang Super League 2026/2027 sudah lengkap.
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TAGS   Persija Jakarta pelatih persija shin tae yong sty

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