Gabung Persita Tangerang, Alexandre Ramalingom Tidak Patok Jumlah Gol

jakarta.jpnn.com - Alexandre Ramalingom mendapatkan kesan positif setelah bergabung dengan Persita Tangerang.

Pemain asal Madagaskar itu akan menjadi salah satu andalan Persita pada Super League 2026/2027.

“Suasana di dalam tim menyenangkan,” kata Alexandre Ramalingom, Sabtu (8/8).

Alexandre Ramalingom juga menilai semua elemen tim selalu bahu-membahu.

“Semua orang di klub selalu siap membantu," ujar Ramalingom.

Di sisi lain, Persita Tangerang tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta sejak 3 Agustus.

Persita Tangerang mereka akan menjalani sejumlah pertandingan uji coba.

Alexandre Ramalingom menjelaskan pemusatan latihan ini sebagai wadah untuk bisa mengenal rekan setimnya yang lain.