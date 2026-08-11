JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Gabung Persita Tangerang, Alexandre Ramalingom Tidak Patok Jumlah Gol

Gabung Persita Tangerang, Alexandre Ramalingom Tidak Patok Jumlah Gol

Selasa, 11 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Gabung Persita Tangerang, Alexandre Ramalingom Tidak Patok Jumlah Gol - JPNN.com Jakarta
Penyerang anyar Persita Tangerang Alexandre Ramalingom ketika menjalani agenda pemusatan latihan. Foto: Instagram.com/persita.official

jakarta.jpnn.com - Alexandre Ramalingom mendapatkan kesan positif setelah bergabung dengan Persita Tangerang.

Pemain asal Madagaskar itu akan menjadi salah satu andalan Persita pada Super League 2026/2027.

“Suasana di dalam tim menyenangkan,” kata Alexandre Ramalingom, Sabtu (8/8).

Baca Juga:

Alexandre Ramalingom juga menilai semua elemen tim selalu bahu-membahu.

“Semua orang di klub selalu siap membantu," ujar Ramalingom.

Di sisi lain, Persita Tangerang tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta sejak 3 Agustus.

Baca Juga:

Persita Tangerang mereka akan menjalani sejumlah pertandingan uji coba.

Alexandre Ramalingom menjelaskan pemusatan latihan ini sebagai wadah untuk bisa mengenal rekan setimnya yang lain.

Alexandre Ramalingom mendapatkan kesan positif setelah bergabung dengan Persita Tangerang.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   persita tangerang Alexandre Ramalingom super league pemain persita

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU