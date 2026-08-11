Gabung Persita Tangerang, Alexandre Ramalingom Tidak Patok Jumlah Gol
jakarta.jpnn.com - Alexandre Ramalingom mendapatkan kesan positif setelah bergabung dengan Persita Tangerang.
Pemain asal Madagaskar itu akan menjadi salah satu andalan Persita pada Super League 2026/2027.
“Suasana di dalam tim menyenangkan,” kata Alexandre Ramalingom, Sabtu (8/8).
Alexandre Ramalingom juga menilai semua elemen tim selalu bahu-membahu.
“Semua orang di klub selalu siap membantu," ujar Ramalingom.
Di sisi lain, Persita Tangerang tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta sejak 3 Agustus.
Persita Tangerang mereka akan menjalani sejumlah pertandingan uji coba.
Alexandre Ramalingom menjelaskan pemusatan latihan ini sebagai wadah untuk bisa mengenal rekan setimnya yang lain.
Alexandre Ramalingom mendapatkan kesan positif setelah bergabung dengan Persita Tangerang.
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