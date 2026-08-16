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Denilson Junior Percaya Proyek Dewa United, Ingin Bangun Kisah Baru

Minggu, 16 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Denilson Junior Percaya Proyek Dewa United, Ingin Bangun Kisah Baru - JPNN.com Jakarta
Penyerang anyar Dewa United Denilson Junior. Foto: ANTARA/HO-Dewa United

jakarta.jpnn.com - Dewa United menambah pemain asing dengan mendatangkan Denilson Junior.

Penyerang asal Brasil itu akan menjadi andalan di lini depan Dewa United pada Super League 2026/2027.

Sebelum bergabung dengan Dewa United, Denilson Junior membela klub Thailand Ratchaburi FC.

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Dia membukukan catatan total 38 pertandingan dengan kontribusi 21 gol di semua kompetisi.

Denilson Junior pun mengaku senang bisa bergabung dengan Dewa United.

"Yang membuat saya tertarik dan menerima tawaran dari Dewa United adalah usaha yang dilakukan klub untuk membawa saya ke sini,” kata Denilson Junior di laman resmi Dewa United.

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Denilson Junior juga mengaku kagum dengan perencanaan Dewa United.

“Saya percaya pada proyek klub," kata Denilson.

Dewa United menambah pemain asing dengan mendatangkan Denilson Junior.
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TAGS   dewa united denilson junior super league pemain

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