Merah Putih Berjaya, Indonesia Juara Umum Indonesia Open 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026

jakarta.jpnn.com - Indonesia menutup 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 dengan pencapaian membanggakan

Tidak hanya sukses menjadi tuan rumah kejuaraan berstatus World Taekwondo (WT) G2, Merah Putih juga memastikan diri sebagai juara umum dengan raihan 5 emas, 4 perak, dan 17 perunggu.

Hasil tersebut mengantarkan Indonesia unggul atas Filipina di posisi kedua dengan 4 emas, 2 perak, 8 perunggu.

Sementara itu, Australia berada di ranking ketiga dengan 4 emas, 1 perak, 3 perunggu.

Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) Letjen TNI Richard Tampubolon bangga dengan capaian Merah Putih yang mampu mengawinkan prestasi dengan kesuksesan penyelenggaraan.

“Juara umum adalah hasil, legacy adalah tujuan. Asian Taekwondo Indonesia Open Championships membuktikan kita mampu menjadi tuan rumah berstandar dunia sekaligus membangun fondasi prestasi menuju Olimpiade," kata Richard.

Richard menjelaskan, melalui kejuaraan ini, atlet-atlet Indonesia mendapatkan jam terbang.

"Kami percaya prestasi besar tidak dibangun dalam satu malam, tetapi melalui sistem yang kuat dan pembinaan yang konsisten,” kata Richard.