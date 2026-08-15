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 John Herdman Antusias Sambut Masa Depan Mitchell Baker di Timnas Indonesia

Sabtu, 15 Agustus 2026 – 18:00 WIB
 John Herdman Antusias Sambut Masa Depan Mitchell Baker di Timnas Indonesia - JPNN.com Jakarta
ARSIP - Pelatih kepala Timnas Indonesia John Herdman bersama Mitchell Lee Baker usai pertandingan Timnas Indonesia melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (27/7/2026). Foto: ANTARA/M Fikri Setiawan

jakarta.jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai Mitchell Baker menunjukkan sisi positif selama Piala AFF 2026.

"Bila melihat pemain muda seperti Mitch Baker yang berusia 19 tahun, kami melihat permainannya memiliki nilai lebih dari sekadar keunggulan fisik,” kata John Herdman, Sabtu (9/8).

John Herdman menilai Mitchell Baker mampu melakukan banyak hal.

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“Saya sangat antusias dengan potensi dan masa depannya," kata Herdman.

Mitchell Baker menjadi salah satu pemain muda yang mendapat kesempatan tampil bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.

John Herdman menilai Piala AFF 2026 memberikan pengalaman berharga kepada para pemain muda.

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"Mereka bisa memahami sepak bola ASEAN, karakteristik lawan, bagaimana pertandingan dikelola, dan struktur turnamen,” ujar John Herdman.

Herdman menegaskan para pemainnya telah mengerahkan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan. 

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai Mitchell Baker menunjukkan sisi positif selama Piala AFF 2026.
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TAGS   timnas indonesia john herdman Mitchell Baker piala aff

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