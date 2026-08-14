Persija Jakarta vs Persib Bandung Digelar di Stadion GBK, Perizinan Sudah Aman

jakarta.jpnn.com - Laga Persija Jakarta versus Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027 dijadwalkan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 12 September pukul 15:30 WIB.

Manajemen Persija Jakarta mengeklaim sudah mendapatkan izin menggunakan GBK.

"Kami sudah dapat konfirmasi dari (pengelola) GBK,” kata Presiden Persija Jakarta Mohammad Prapanca, Minggu (9/8).

Prapanca mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion tersebut.

Pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan Stadion GBK.

Sebab, tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day.

Ke depan, Prapanca menyebut bahwa GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026/2027.

"Kami berharap 50 persen-50 persen (penggunaan GBK dan JIS),” kata Prapanca.