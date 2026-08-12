Daftar Lengkap 16 Pemain Timnas Futsal TC di Spanyol, Mimpi Besar ke Piala Dunia

jakarta.jpnn.com - Sebanyak 16 pemain masuk skuad Timnas Futsal Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan di Spanyol.

Mereka berlatih di Spanyol mulai 11 hingga 24 Agustus 2026.

"Langkah penting menuju mimpi besar ke Piala Dunia Futsal,” tulis timnas futsal di Instagram, Minggu (9/8).

Federasi Futsal Indonesia pun berharap para pemain terus mendapatkan dukungan

“Terus dukung dan pantau terus perjalanan Garuda Futsal," tulis timnas futsal.

Skuad asuhan Hector Souto melakoni tiga pertandingan uji coba di Spanyol.

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Para pemain menjalani uji coba melawan Palma Futsal dan Noia Futsal dari Spanyol, serta Braga Futsal dari Portugal.

Berikut 16 pemain timnas futsal Indonesia yang menjalani TC di Spanyol: