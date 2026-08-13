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Timnas Indonesia Gagal Juara Piala AFF 2026, PSSI Minta Publik Tidak Hujat Pemain dan Pelatih

Kamis, 13 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Timnas Indonesia Gagal Juara Piala AFF 2026, PSSI Minta Publik Tidak Hujat Pemain dan Pelatih - JPNN.com Jakarta
Arsip foto - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi saat ditemui awak media di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta, Sabtu (9/5/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar.

jakarta.jpnn.com - PSSI meminta publik tidak menghujat Timnas Indonesia setelah gagal menjadi juara Piala AFF 2026.

"Timnas kita yang telah berjuang, harus tetap kita apresiasi,” kata Sekjen PSSI Yunus Nusi, Minggu (9/8).

Yunus Nusi mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan apabila PSSI yang dikritik.

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“Silakan mengkritisi PSSI atau Ketua Umum. Kami menerima,” ujar Yunus Nusi.

Menurut Yunus Nusi, para pemain dan pelatih Timnas Indonesia jangan di-bully.

“Namun, yang terpenting ialah jangan menghujat pemain dan pelatih. Mereka adalah aset kita pada masa depan," ujar Yunus Nusi.

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Yunus Nusi memahami kekecewaan masyarakat setelah Timnas Indonesia tidak meraih hasil memuaskan.

"Terkait hasil di Piala AFF, PSSI memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat sepak bola Indonesia," ujarnya.

PSSI meminta publik tidak menghujat Timnas Indonesia setelah gagal menjadi juara Piala AFF 2026.
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TAGS   timnas indonesia pssi piala aff yunus nusi

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