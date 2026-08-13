Timnas Indonesia Gagal Juara Piala AFF 2026, PSSI Minta Publik Tidak Hujat Pemain dan Pelatih

jakarta.jpnn.com - PSSI meminta publik tidak menghujat Timnas Indonesia setelah gagal menjadi juara Piala AFF 2026.

"Timnas kita yang telah berjuang, harus tetap kita apresiasi,” kata Sekjen PSSI Yunus Nusi, Minggu (9/8).

Yunus Nusi mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan apabila PSSI yang dikritik.

“Silakan mengkritisi PSSI atau Ketua Umum. Kami menerima,” ujar Yunus Nusi.

Menurut Yunus Nusi, para pemain dan pelatih Timnas Indonesia jangan di-bully.

“Namun, yang terpenting ialah jangan menghujat pemain dan pelatih. Mereka adalah aset kita pada masa depan," ujar Yunus Nusi.

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Yunus Nusi memahami kekecewaan masyarakat setelah Timnas Indonesia tidak meraih hasil memuaskan.

"Terkait hasil di Piala AFF, PSSI memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat sepak bola Indonesia," ujarnya.