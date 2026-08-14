PLN Mobile NAVEN Padel Series 2026 Digelar di Jakarta, Gabungkan Kompetisi dan Gaya Hidup

jakarta.jpnn.com - PLN Mobile NAVEN Padel Series 2026 digelar di Milo’s Padel Kemang, Jakarta, pada 14-16 Agustus 2026.

Turnamen itu dirancang tidak hanya sebagai ajang kompetisi olahraga, tetapi juga platform yang mempertemukan pemain, komunitas, eksekutif, pelaku bisnis, sponsor, media, dan berbagai kalangan profesional.

Founder NAVEN Taufik Andre Kusumo mengatakan NAVEN dibangun dengan gagasan bahwa olahraga bisa menjadi medium yang kuat untuk mempertemukan orang-orang dengan jejaring dan kepentingan yang beragam.

“Kami ingin NAVEN menjadi lebih dari sekadar turnamen padel,” kata Taufik.

Taufik mengatakan Naven adalah platform yang mempertemukan olahraga, lifestyle, networking dan brand experience dalam satu ekosistem.

“Padel memiliki karakter yang sangat kuat untuk membangun interaksi dan hubungan, dan kami ingin menghadirkan pengalaman itu secara premium, terukur dan berkelanjutan,” ujar Taufik.

Menurutnya, Jakarta menjadi salah satu kota penting dalam perjalanan NAVEN.

Sebab, Jakarta memiliki ekosistem urban, komunitas olahraga, serta jaringan profesional yang sangat besar.