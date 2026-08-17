PSSI Minta Suporter yang Rivalitasnya Tinggi Silaturahmi

jakarta.jpnn.com - PSSI meminta suporter klub Indonesia yang mempunyai rivalitas tinggi dengan pendukung lain melakukan silaturahmi.

Sekjen PSSI Yunus Nusi mencontohkan suporter Persebaya Surabaya dan Arema FC.

Selama ini suporter dua klub besar itu memang mempunyai rivalitas yang sangat tinggi.

"Kami berharap ada edukasi di sana. Kalau Arema bermain di kandang Persebaya, tidak apa-apa kami mengundang atau mempertemukan beberapa suporter Arema untuk datang ke Surabaya. Mereka bisa saling bersilaturahmi di sana," kata Yunus, Rabu (12/8).

Yunus berharap upaya tersebut dapat membuka jalan bagi suporter klub-klub yang memiliki rivalitas panas.

Selain pendukung Arema FC dengan Persebaya Surabaya, silaturahmi juga bisa dilakukan suporter Persija Jakarta dengan Persib Bandung.

Dengan demikian, para suporter dapat berada dalam satu stadion yang sama menyaksikan tim kesayangannya bertanding.

Operator kompetisi sepak bola Indonesia I.League sudah mencabut aturan larangan suporter tandang untuk musim depan.