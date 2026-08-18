Fabio Calonego Ingin Cepat Adaptasi dengan Taktik STY di Persija Jakarta

jakarta.jpnn.com - Gelandang Persija Jakarta Fabio Calonego sangat antusias menyambut Super League 2026/2027.

Fabio Calonego berharap bisa terus berkembang bersama Persija Jakarta pada musim baru.

Persija Jakarta sendiri menjalani pemusatan latihan di Thailand selama dua pekan.

“Tujuan utama saya ialah untuk terus berkembang setiap hari di training camp ini, dalam setiap sesi latihan," kata Fabio, dikutip dari laman resmi Persija, Kamis (13/8).

Selama di Thailand, Macan Kemayoran menerapkan program latihan yang berfokus pada dua aspek vital, yaitu fisik dan taktik.

Latihan pun dilakukan dua kali sehari untuk mengatrol kualitas di kedua aspek tersebut.

Pada sesi latihan pagi, para pemain fokus pada penguatan otot dan fisik.

Sementara itu, sesi sore dimanfaatkan untuk mematangkan taktik tim.