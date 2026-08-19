United Legends vs North London Legends Digelar di Stadion GBK 10 Oktober 2026

jakarta.jpnn.com - Pertandingan United Legends versus North London Legends akan diselenggarakan di Stadion GBK, Jakarta, Sabtu (10/8).

Laga itu mempertemukan para legenda sepak bola dunia.

Pertandingan akan mengusung titel Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns 2026.

“Untuk pertama kalinya di Indonesia, para legenda yang pernah membela kedua tim besar ini akan saling berhadapan di lapangan,” kata Managing Director Allive Creative Indonesia Tony Jeon, Rabu (12/8).

Tony Jeon mengatakan selama ini fans hanya bisa menikmati lewat siaran televisi atau arsip pertandingan bersejarah.

“Kini dapat disaksikan secara langsung," kata Tony Jeon.

Dia menjelaskan para penggemar sepak bola Indonesia akan memiliki kesempatan langka untuk menyaksikan para ikon dunia kembali ke lapangan.

“Selain itu, menghidupkan kembali salah satu rivalitas paling berkesan dalam sejarah sepak bola," kata dia,