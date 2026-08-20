JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Marselino Ferdinan Fokus Pulihkan Cedera Lutut, Semoga Segera Comeback

Marselino Ferdinan Fokus Pulihkan Cedera Lutut, Semoga Segera Comeback

Kamis, 20 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Marselino Ferdinan Fokus Pulihkan Cedera Lutut, Semoga Segera Comeback - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Timnas Indonesia Marselino Ferdinan (kiri) menjemput bola di udara dibayangi pesepak bola Timnas Taiwan Wei Pe Lun dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/9/2025). Timnas Indonesia mengalahkan Timnas Taiwan dengan skor 6-0. Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz

jakarta.jpnn.com - Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan sudah selesai menjalani operasi lutut di Spanyol.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu dibantu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Marselino Ferdinan pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan PSSI.

Baca Juga:

"Saya sangat bersyukur atas perhatian dan dukungan Pak Erick serta PSSI yang telah mengurus proses operasi saya dan memastikan semuanya berjalan dengan baik," kata Marselino Ferdinan, Jumat (14/8).

Marselino pun mengaku akan berfokus dengan pemulihan cederanya.

Marselino menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajaran yang mendukung penuh penanganan medis untuk pemulihan cederanya.

Baca Juga:

Selain itu, dia juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberikan doa dan dukungan.

"Saya akan bekerja keras untuk kembali lebih kuat dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia," ujarnya.

Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan sudah selesai menjalani operasi lutut di Spanyol.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Marselino Ferdinan timnas indonesia pssi cedera

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU