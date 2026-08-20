Marselino Ferdinan Fokus Pulihkan Cedera Lutut, Semoga Segera Comeback

jakarta.jpnn.com - Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan sudah selesai menjalani operasi lutut di Spanyol.

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu dibantu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Marselino Ferdinan pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan PSSI.

"Saya sangat bersyukur atas perhatian dan dukungan Pak Erick serta PSSI yang telah mengurus proses operasi saya dan memastikan semuanya berjalan dengan baik," kata Marselino Ferdinan, Jumat (14/8).

Marselino pun mengaku akan berfokus dengan pemulihan cederanya.

Marselino menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajaran yang mendukung penuh penanganan medis untuk pemulihan cederanya.

Selain itu, dia juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberikan doa dan dukungan.

"Saya akan bekerja keras untuk kembali lebih kuat dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia," ujarnya.