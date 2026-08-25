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JPNN.com Jakarta Olahraga Mauro Zijlstra Dipinjamkan Persija Jakarta ke Arema FC agar Lebih Banyak Bermain

Mauro Zijlstra Dipinjamkan Persija Jakarta ke Arema FC agar Lebih Banyak Bermain

Selasa, 25 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Mauro Zijlstra Dipinjamkan Persija Jakarta ke Arema FC agar Lebih Banyak Bermain - JPNN.com Jakarta
Pesepak bola Timnas Indonesia Mauro Nils Zijlstra (kanan) menyundul bola saat mengikuti sesi latihan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026). Foto: ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/bar

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta meminjamkan Mauro Zijlstra ke Arema FC menjelang Super League 2026/2027.

Persija mengakui meminjamkan Mauro Zijlstra bukan keputusan mudah.

Sebab, Mauro Zijlstra mempunyai potensi untuk terus berkembang.

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Manajemen Persija menilai Mauro Zijlstra bisa memberikan kontribusi lebih besar.

"Nama Mauro Ziljstra dipastikan tak akan memperkuat Persija di Super League 2026/27. Striker muda berusia 21 tahun itu akan menjalani masa peminjaman ke Arema FC," tulis keterangan resmi Persija, Sabtu (22/8).

Persija Jakarta berharap Mauro Zijlstra mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak.

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Apalagi, Mauro juga masih memiliki ikatan kontrak bersama Macan Kemayoran sampai dua musim ke depan.

Sejak didatangkan pada putaran kedua musim lalu, Mauro tercatat tampil dalam empat pertandingan bersama Persija.

Persija Jakarta meminjamkan Mauro Zijlstra ke Arema FC menjelang Super League 2026/2027.
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TAGS   Persija Jakarta mauro zijlstra arema fc super league

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