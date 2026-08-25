Mauro Zijlstra Dipinjamkan Persija Jakarta ke Arema FC agar Lebih Banyak Bermain

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta meminjamkan Mauro Zijlstra ke Arema FC menjelang Super League 2026/2027.

Persija mengakui meminjamkan Mauro Zijlstra bukan keputusan mudah.

Sebab, Mauro Zijlstra mempunyai potensi untuk terus berkembang.

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Manajemen Persija menilai Mauro Zijlstra bisa memberikan kontribusi lebih besar.

"Nama Mauro Ziljstra dipastikan tak akan memperkuat Persija di Super League 2026/27. Striker muda berusia 21 tahun itu akan menjalani masa peminjaman ke Arema FC," tulis keterangan resmi Persija, Sabtu (22/8).

Persija Jakarta berharap Mauro Zijlstra mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak.

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Apalagi, Mauro juga masih memiliki ikatan kontrak bersama Macan Kemayoran sampai dua musim ke depan.

Sejak didatangkan pada putaran kedua musim lalu, Mauro tercatat tampil dalam empat pertandingan bersama Persija.