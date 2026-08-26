JPNN.com

JPNN.com Jakarta Olahraga Shin Tae Yong Sebut Permainan Persija Jakarta Hampir Sempurna

Shin Tae Yong Sebut Permainan Persija Jakarta Hampir Sempurna

Rabu, 26 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Shin Tae Yong Sebut Permainan Persija Jakarta Hampir Sempurna - JPNN.com Jakarta
ARSIP - Persija fokus tingkatkan aspek fisik pemain selama TC di Thailand. Foto: X/Persija_Jkt

jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong menyebut bentuk permainan timnya sudah hampir sempurna.

Persija menutup laga uji coba di Thailand menghadapi tim kasta tertinggi Chiangrai United di Alpine Training Football Camp, Bangkok, Sabtu (22/8).

Pada laga uji coba kedua di Thailand itu, Persija meraih kemenangan 2-1 lewat gol Arlyansyah Abdulmanan dan Rizky Ridho.

Baca Juga:

“Performa tim sangat bagus,” kata Shin Tae Yong.

Menurut Shin Tae Yong, timing operan para pemain sangat bagus.

“Tempo permainan, hampir seluruhnya memuaskan,” ucap STY.

Baca Juga:

Sebelumnya, Macan Kemayoran juga mendapatkan kemenangan dengan skor yang sama saat mengalahkan tim kasta kedua Police Tero.

STY melihat ikatan batin antarpemain maupun antarlini makin menguat pada laga tersebut.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong menyebut bentuk permainan timnya sudah hampir sempurna.
Facebook JPNN.com Jakarta Twitter JPNN.com Jakarta Pinterest JPNN.com Jakarta Linkedin JPNN.com Jakarta Flipboard JPNN.com Jakarta Line JPNN.com Jakarta JPNN.com Jakarta
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jakarta di Google News

TAGS   Persija Jakarta shin tae yong sty thailand

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU