Shin Tae Yong Sebut Permainan Persija Jakarta Hampir Sempurna
jakarta.jpnn.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong menyebut bentuk permainan timnya sudah hampir sempurna.
Persija menutup laga uji coba di Thailand menghadapi tim kasta tertinggi Chiangrai United di Alpine Training Football Camp, Bangkok, Sabtu (22/8).
Pada laga uji coba kedua di Thailand itu, Persija meraih kemenangan 2-1 lewat gol Arlyansyah Abdulmanan dan Rizky Ridho.
“Performa tim sangat bagus,” kata Shin Tae Yong.
Menurut Shin Tae Yong, timing operan para pemain sangat bagus.
“Tempo permainan, hampir seluruhnya memuaskan,” ucap STY.
Sebelumnya, Macan Kemayoran juga mendapatkan kemenangan dengan skor yang sama saat mengalahkan tim kasta kedua Police Tero.
STY melihat ikatan batin antarpemain maupun antarlini makin menguat pada laga tersebut.
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong menyebut bentuk permainan timnya sudah hampir sempurna.
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