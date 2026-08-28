Tinggalkan Persija Jakarta, Mauro Zijlstra Anggap Gabung Arema FC Sudah Tepat

jakarta.jpnn.com - Mauro Zijlstra merasa keputusannya pindah dari Persija Jakarta ke Arema FC sangat tepat.

Zijlstra menjelaskan kesempatan mendapatkan menit bermain menjadi alasan dirinya senang bergabung bersama Arema FC.

"Bagi saya, adalah keputusan yang tepat untuk pergi ke Arema FC karena masih di kompetisi kasta tertinggi,” kata Mauro Zijlstra, Senin (24/8).

Baca Juga: STY Cuek Hasil Uji Coba Persija Jakarta di Thailand

Mauro Zijlstra juga mengapresiasi komposisi pemain Arema FC.

“Saya juga tahu ada banyak pemain bagus di sini,” kata Mauro Zijlstra.

Mauro Zijlstra juga merujuk kesempatannya bermai lebih banyak di Arema FC.

Baca Juga: STY Sempurnakan Kerangka Tim Persija Jakarta di Thailand

“Saya bisa bermain lebih banyak di sini daripada di Persija. Itulah alasannya," ungkap Zijlstra.

Pemain yang memiliki darah Belanda tersebut resmi berlabuh ke Arema FC setelah dipinjamkan dari sesama klub BRI Super League Persija Jakarta pada bursa transfer pemain musim panas ini.