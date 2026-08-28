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Tinggalkan Persija Jakarta, Mauro Zijlstra Anggap Gabung Arema FC Sudah Tepat

Jumat, 28 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Tinggalkan Persija Jakarta, Mauro Zijlstra Anggap Gabung Arema FC Sudah Tepat - JPNN.com Jakarta
Pesepak Bola Persija Jakarta Mauro Nils Zijlstra (kiri) berebut bola dengan pesepak bola PSM Makassar Gledson Paixao (kanan) dalam pertandingan BRI Super League musim 2025/2026 di Jakarta Internasional Stadium, Jakarta, Jumat (20/2/2026). Foto: Darryl Ramadhan

jakarta.jpnn.com - Mauro Zijlstra merasa keputusannya pindah dari Persija Jakarta ke Arema FC sangat tepat.

Zijlstra menjelaskan kesempatan mendapatkan menit bermain menjadi alasan dirinya senang bergabung bersama Arema FC.

"Bagi saya, adalah keputusan yang tepat untuk pergi ke Arema FC karena masih di kompetisi kasta tertinggi,” kata Mauro Zijlstra, Senin (24/8).

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Mauro Zijlstra juga mengapresiasi komposisi pemain Arema FC.

“Saya juga tahu ada banyak pemain bagus di sini,” kata Mauro Zijlstra.

Mauro Zijlstra juga merujuk kesempatannya bermai lebih banyak di Arema FC.

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“Saya bisa bermain lebih banyak di sini daripada di Persija. Itulah alasannya," ungkap Zijlstra.

Pemain yang memiliki darah Belanda tersebut resmi berlabuh ke Arema FC setelah dipinjamkan dari sesama klub BRI Super League Persija Jakarta pada bursa transfer pemain musim panas ini.

Mauro Zijlstra merasa keputusannya pindah dari Persija Jakarta ke Arema FC sangat tepat.
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TAGS   Persija Jakarta mauro zijlstra arema fc pemain

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