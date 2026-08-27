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Datangkan 3 Kiper Baru, Java United Makin Tangguh

Kamis, 27 Agustus 2026 – 18:00 WIB
Datangkan 3 Kiper Baru, Java United Makin Tangguh - JPNN.com Jakarta
Arsip - Kiper Madura United Miswar Saputra (kanan) menghalau bola dari serangan PSM Makassar pada pertandingan BRI Super League 2025/2026 di Stadion BJ Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Minggu (2/11/2025). Madura United menahan imbang tuan rumah PSM Makassar dengan skor 1-1. Foto: ANTARA FOTO/Hasrul Said/YU

jakarta.jpnn.com - Java United mendatangkan tiga kiper baru untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Mereka ialah Jorge Meurer, Cyrus Margono, dan Miswar Saputra.

"Cyrus Margono, Miswar Saputra, dan Jorge Meurer adalah deretan kiper yang akan mengawal gawang Laskar Kepodang Emas pada musim kompetisi 2026/2027," tulis Java United.

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Jorge Meurer merupakan penjaga gawang yang baru berusia 25 tahun.

Kiper berkebangsaan Brasil itu sebelumnya membela klub kasta kedua Liga Brasil Ceara SC.

Selain bermain untuk Ceara FC, Meurer tercatat memiliki pengalaman bermain untuk klub-klub lokal Brasil di berbagai kasta seperti Gremio, Gaucho-RS, Pelotas hingga Gloria-RS.

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Sementara itu, Cyrus Margono didatangkan Java United dengan skema pinjaman dari sesama klub BRI Super League Persija Jakarta pada bursa transfer kali ini.

Beberapa waktu lalu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan pemain berusia 24 tahun itu untuk memberikan ruang bermain yang lebih besar sekaligus mendukung perkembangan karier sang pemain.

Java United mendatangkan tiga kiper baru untuk menghadapi Super League 2026/2027.
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TAGS   java united kiper super league cyrus margono

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