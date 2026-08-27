Datangkan 3 Kiper Baru, Java United Makin Tangguh

jakarta.jpnn.com - Java United mendatangkan tiga kiper baru untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Mereka ialah Jorge Meurer, Cyrus Margono, dan Miswar Saputra.

"Cyrus Margono, Miswar Saputra, dan Jorge Meurer adalah deretan kiper yang akan mengawal gawang Laskar Kepodang Emas pada musim kompetisi 2026/2027," tulis Java United.

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Jorge Meurer merupakan penjaga gawang yang baru berusia 25 tahun.

Kiper berkebangsaan Brasil itu sebelumnya membela klub kasta kedua Liga Brasil Ceara SC.

Selain bermain untuk Ceara FC, Meurer tercatat memiliki pengalaman bermain untuk klub-klub lokal Brasil di berbagai kasta seperti Gremio, Gaucho-RS, Pelotas hingga Gloria-RS.

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Sementara itu, Cyrus Margono didatangkan Java United dengan skema pinjaman dari sesama klub BRI Super League Persija Jakarta pada bursa transfer kali ini.

Beberapa waktu lalu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan pemain berusia 24 tahun itu untuk memberikan ruang bermain yang lebih besar sekaligus mendukung perkembangan karier sang pemain.