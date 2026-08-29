Championship 2026 Digelar Mulai 11 September 2026

jakarta.jpnn.com - Kompetisi Championship 2026/2027 akan bergulir pada 11 September 2026.

Kompetisi akan dibuka dengan pertandingan antara PSIS Semarang melawan PSPS Pekanbaru.

"Di RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diminta persetujuan dari pemilik saham dan disetujui bahwa tanggal 11 (September) nanti jadi opening untuk Championship League di Semarang," kata Advisor I.League Budiman Dalimunte seusai RUPS PT LIU di Jakarta, Senin (24/8).

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Dia menjelaskan pertandingan pembuka Championship 2026/2027 digelar di stadion dengan kriteria premium, yang dianggap terbaik di antara stadion-stadion lainnya.

Selain itu, juga mempertimbangkan aspek komersial yang memadai beserta aspek pendukung lainnya.

Oleh sebab itu, para pemilik saham menyepakati bahwa laga pembuka akan mempertemukan PSIS Semarang melawan PSPS Pekanbaru yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah.

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Lebih lanjut, Budiman menjelaskan bahwa RUPS tersebut juga membahas seluruh agenda tahunan yang mencakup kegiatan, bisnis, dan keuangan oleh seluruh pemegang saham yang terdiri dari PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan 20 klub yang akan berkompetisi pada musim mendatang.

"Alhamdulillah semuanya sudah disetujui oleh 14 klub sebagai pemilik saham yang lama plus enam tim yang baru," katanya.