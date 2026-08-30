Arema FC Lepas Joel Vinicius Secara Permanen

jakarta.jpnn.com - Manajemen Arema FC melepas Joel Vinicius menjelang Super League 2026/2027.

"Kami memutuskan melepas Joel Vinicius secara permanen sebagai bagian dari penyesuaian kebutuhan skuad untuk menghadapi Super League 2026/2027," kata General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi, Senin (24/8).

Dia menjelaskan keputusan untuk tidak memperpanjang masa bakti penyerang bernama lengkap Joel Vinicius Silva dos Anjos itu didasari hasil evaluasi seusai turnamen pramusim, Piala Presiden, oleh manajemen bersama tim pelatih.

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Yusrinal membeberkan,evaluasi hasil turnamen pramusim terbilang kompleks.

Evaluasi tidak hanya melihat performa setiap individu pemain, tetapi secara keseluruhan dari sisi kebutuhan tim.

Dirinya menyatakan, komposisi antara pemain asing dan lokal harus dipastikan sesuai dengan filosofi permainan yang telah dibangun pelatih Marcos Santos.

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Langkah itu dimaksudkan agar performa tim lebih kompetitif sejak awal musim.

Meski demikian, Inal menyatakan manajemen dan tim pelatih mengapresiasi jasa Joel Vinicius selama membela Arema FC sejak pertengahan musim 2025/2026 dari Borneo FC.