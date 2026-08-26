Pertamina Eco RunFest 2026 Targetkan 10 Ribu Pelari, Semua Keuntungan untuk Eco Mission

jakarta.jpnn.com - Pertamina Eco RunFest 2026 menargetkan 14.000 pelari dan 10.000 penonton live music dalam event yang akan digelar di Jakarta, Minggu (6/12).

Selain menjadi ajang olahraga, Pertamina Eco RunFest 2026 dirancang sebagai festival yang menggabungkan aktivitas lari dengan kampanye keberlanjutan dan aksi nyata untuk lingkungan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan keberhasilan Eco RunFest 2026 tidak hanya diukur dari jumlah peserta.

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Menurut dia, indikator penting lainnya ialah meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya para pelari, terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

“Kami ingin menumbuhkan awareness kepada masyarakat dan pelari. Sejak mereka membayar pembelian tiket, kami akan bertanggung jawab atas pembayaran tersebut untuk program-program lingkungan,” kata Baron, Rabu (26/8).

Baron menjelaskan seluruh keuntungan dari penjualan tiket Eco RunFest 2026 akan digunakan untuk mendukung Eco-Mission.

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Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Pertamina untuk menghadirkan aksi nyata yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan.

“Sebesar 100 persen keuntungan penjualan tiket disalurkan utuh untuk Eco-Mission sebagai aksi nyata bagi lingkungan,” ujarnya.