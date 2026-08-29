6 Tahun Kerja Sama Extrajoss dan Persebaya, Kejar Trofi Juara Super League 2026

jakarta.jpnn.com - Extrajoss dan Persebaya Surabaya melanjutkan kerja sama dalam enam tahun beruntun menjelang Super League 2026/2027.

Kerja sama itu diwujudkan dalam tagline Laki Wani, Extra Laen. Persebaya membawa tagline Wani, sedangkan Extrajoss mengusung slogan Laki Berani, Extra Laen.

Head of Energy and Sports Nutrition KALBE Consumer Health Febian Adiputra mengatakan perjalanan enam tahun telah membangun ikatan yang kuat antara Extrajoss dan Persebaya.

“Dari perjalanan itu kami melihat ada karakter yang sangat kuat dan saling bertemu, yakni keberanian,” ujar Febrian, Sabtu (29/8).

Menurutnya, keberhasilan Persebaya menjuarai Piala Presiden 2026 menjadi pencapaian penting dan menaikkan standar untuk perjalanan selanjutnya.

Febrian menjelaskan ekspektasi naik dan tantangan makin besar ke depan.

"Oleh karena itu, kami ingin terus memberikan energi bagi Persebaya. Tidak hanya untuk menjaga apa yang sudah dicapai, tetapi untuk berani mengejar pencapaian berikutnya,” lanjut Febrian.

Extrajoss pun memiliki akar yang kuat Surabaya. Diluncurkan pertama kali di Surabaya pada 14 Agustus 1994, Extrajoss tumbuh dengan karakter yang dekat dengan energi dan keberanian masyarakat kota tersebut.