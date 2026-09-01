Daftar Lengkap Pemain Persija Jakarta

jakarta.jpnn.com - Persija Jakarta mengumumkan 29 pemain yang akan diterjunkan pada Super League 2026/2027.

Pengumuman dilakukan di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, Sabtu (29/8).

Namun, tidak ada nama Van Basty Sousa dalam susunan pemain Persija Jakarta.

Nasib gelandang asal Brasil itu sebelumnya dipertanyakan karena tak terlihat dalam pemusatan latihan yang dilakukan Persija.

Pelatih Persija Shin Tae Yong (STY) mengaku masih mempertimbangkan Sousa untuk disertakan dalam skuad musim ini.

"Untuk Sousa, saat ini kami masih sangat mempertimbangkannya, begitulah gambarannya," kata STY, Jumat (28/8).

Baca Juga: Shin Tae Yong Sebut Permainan Persija Jakarta Hampir Sempurna

Dengan tak adanya nama Sousa, skuad Macan Kemayoran musim ini untuk sementara diperkuat delapan pemain asing.

Mereka ialah Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Kyohei Yoshino, Fabio Calonego, Stjepan Loncar, Alexander Jeremejeff, dan Kwon Chang Hoon.